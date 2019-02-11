جناح المملكة بالمعرض الدولي للكتاب في المغرب يشهد أنشطة ثقافية متنوعة

بينها محاضرة بعنوان «المشهد الثقافي السعودي»
في إطار الأنشطة الثقافية التي تقوم بها الملحقية الثقافية بالمغرب ضمن فعاليات الدورة الـ 25 للمعرض الدولي للكتاب والنشر، الذي تستضيفه مدينة الدار البيضاء المغربية، وقّع عدد من المؤلفين لكتبهم بحضور الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمغرب مساعد الجراح، ونخبة من المثقفين ومسؤولي وزارة الثقافة المغربية.
كما ألقى رئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي محمد بن عبدالله بودي، محاضرة بعنوان «المشهد الثقافي السعودي»، أكد فيها دور المملكة الرائد في النهوض بالثقافة بمختلف تنوعاتها؛ بهدف إيجاد حراك شامل في النسيج الثقافي السعودي، وتحقيق التنمية الثقافية الشاملة.
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