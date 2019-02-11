تنبيهات متقدمة بأمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدد من المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض والشرقية، من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتبدأ الحالتان الساعة الثانية ظهر اليوم الإثنين، وتتواصل حتى الساعة الثانية فجر يوم غدٍ الثلاثاء، وتشمل في الشرقية: (النعيرية، وحفر الباطن، والخفجي، والدمام، والظهران، والجبيل، والقيصومة، والأجزاء المجاورة)، كما تشمل في الرياض: (المجمعة، والخرج، والزلفي، ورماح، والدوادمي، ووادي الدواسر، والرياض).

وكانت الهيئة، قد أصدرت تنبيهات عدة لحالة تقلبات جوية تتواصل حتى المساء، في مناطق مكة المكرّمة والباحة وعسير، والقصيم والحدود الشمالية.

ففي مناطق مكة المكرّمة والباحة وعسير، تم التنبيه من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

وتشمل الحالة في منطقة عسير «أبها، خميس مشيط، النماص، تنومة، ورجال ألمع، والأجزاء المجاورة»، كما تشمل في الباحة «بلجرشي والمندق والباحة والأجزاء المجاورة»، وتشمل في مكة «الطائف وميسان».

ونبّهت الهيئة منطقة القصيم من استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة العاشرة وتتواصل حتى السابعة مساءً، وتشمل «بريدة» والأجزاء المجاورة.

كما أصدرت تنبيهًا لمنطقة الحدود الشمالية، من حالة نشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلًا، وتشمل «عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة».

وكانت الهيئة قد توقعت، في تقريرها لطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تحدث على مناطق «الشرقية، الرياض، القصيم، تبوك، حائل، الجوف»، وأجزاء من الحدود الشمالية.

وأضافت الهيئة، أن السماء تكون غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على «جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة»، موضحًا أنه غير مُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من «الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والمنطقة الشرقية».

ووفق الهيئة، تسجِّل «القنفذة» أعلى درجة حرارة تصل إلى 38 درجة، كما تُسجِّل «طريف» أدنى درجة حرارة تصل إلى درجتين.