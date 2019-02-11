سفارة السعودية في القاهرة تطلق حملة للتعريف بالمجال العلمي في المملكة

أطلقت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، حملة "#هنا _ التقدم _ العلمي _ في المملكة" وهاشتاج تحت نفس العنوان.

وبحسب بيان للسفارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، ترصد الحملة التي تستمر لمدة أسبوع جهود المملكة في مجال البحث العلمي بكافة فروعه، كما تسلط الضوء على أبرز الباحثين والعلماء السعوديين، بالإضافة إلى معدلات تسجيل براءات الاختراع في المملكة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المنجزات التي تحققت في هذا المجال.

وأوضح البيان أن حملة "حملة "#هنا _ التقدم _ العلمي _ في المملكة"، التي دشنتها سفارة المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر/كانون الثاني الماضي، تهدف لإلقاء الضوء على كل ما تشهده المملكة من تنمية وتطوير في المجالات كافة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان.

وقالت السفارة في بيان سابق، إن المرأة السعودية تشارك في مختلف مشروعات الخطوط الحديدية بالمملكة، وخاصة في مشروع قطار الحرمين السريع.

وأضافت السفارة، في بيان لها، أن المرأة السعودية حققت نجاحات واسعة في عدد من المهام الوظيفية في المشروع الأضخم الذي دشنه الملك سلمان، حيث يربط القطار عبر 5 محطات حديثة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بمحطة مدينة جدة، ومحطة مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ.