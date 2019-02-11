السعودية اليوم / أمانة عسير تغلق 168 منشأة مخالفة ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"



أبها06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

أتلفت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي 2055 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع الـ 37 لحملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على أمانات المملكة كافة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجهود المبذولة عبر حملة "غذاؤكم أمانة" تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية

والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأكد الحميدي أن أمانة عسير وبلدياتها رصدت خلال الأسبوع الـ 37 نحو 904 مخالفات صحية بجانب إغلاق 168 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية و المهنية، وذلك بعد أكثر من 1433 جولة ميدانية.

وأبان أمين منطقة عسير أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع ، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

// انتهى //

13:50ت م

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أبها06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسأتلفت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي 2055 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع الـ 37 لحملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على أمانات المملكة كافة.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجهود المبذولة عبر حملة "غذاؤكم أمانة" تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحيةوالمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.وأكد الحميدي أن أمانة عسير وبلدياتها رصدت خلال الأسبوع الـ 37 نحو 904 مخالفات صحية بجانب إغلاق 168 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية و المهنية، وذلك بعد أكثر من 1433 جولة ميدانية.وأبان أمين منطقة عسير أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع ، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.// انتهى //13:50ت م0090

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