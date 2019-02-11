السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يجتمع بأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بجدة



جدة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء, بمقر المحافظة اليوم, بأعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية .

وفي بداية الإجتماع رحّب سموه بالأعضاء, داعياً للعمل المؤسسي لمستقبل زاهر ومتطلّعاً لنجاحات واقعية وأن يكون الأثر للمجتمع أجمع وخدمة أحياء جدة وتحقيق تطلعات القيادة وأبنائها.

وأعرب رئيس اللجنة الدكتور سليمان موصلي عن شكره وتقديره لسموه على دعمه للجمعية وأنشطتها، مقدماً عدداً من المقترحات والموضوعات من ضمنها إنشاء جمعيات تعاونية في كل حي، بهدف تحسين الإنتاج والإستهلاك والخدمات بما سيضمن نتائج إيجابية من بينها فرص وظيفية لأبناء الحي وزيادة الترابط الاجتماعي .

وناقش الإجتماع تكريم المراكز الفائزة في معيار متم 2018، مما سيسهم نحو التميز وفق أسس وتصانيف " متميز ، متفاعل ، مستقر ، متعثر ", بالإضافة إلى مناقشة عدداً من الموضوعات التنموية والتطويرية لمراكز الأحياء.

وفي نهاية الإجتماع عُرِض على سموه مستجدات إتفاقيات تطوير الحدائق ومواقع أمانة جدة لصالح الجمعية التي يدعمها سموه .

// انتهى //

13:49ت م

0088



جدة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء, بمقر المحافظة اليوم, بأعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية .وفي بداية الإجتماع رحّب سموه بالأعضاء, داعياً للعمل المؤسسي لمستقبل زاهر ومتطلّعاً لنجاحات واقعية وأن يكون الأثر للمجتمع أجمع وخدمة أحياء جدة وتحقيق تطلعات القيادة وأبنائها.وأعرب رئيس اللجنة الدكتور سليمان موصلي عن شكره وتقديره لسموه على دعمه للجمعية وأنشطتها، مقدماً عدداً من المقترحات والموضوعات من ضمنها إنشاء جمعيات تعاونية في كل حي، بهدف تحسين الإنتاج والإستهلاك والخدمات بما سيضمن نتائج إيجابية من بينها فرص وظيفية لأبناء الحي وزيادة الترابط الاجتماعي .وناقش الإجتماع تكريم المراكز الفائزة في معيار متم 2018، مما سيسهم نحو التميز وفق أسس وتصانيف " متميز ، متفاعل ، مستقر ، متعثر ", بالإضافة إلى مناقشة عدداً من الموضوعات التنموية والتطويرية لمراكز الأحياء.وفي نهاية الإجتماع عُرِض على سموه مستجدات إتفاقيات تطوير الحدائق ومواقع أمانة جدة لصالح الجمعية التي يدعمها سموه .// انتهى //13:49ت م0088

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