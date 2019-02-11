السعودية اليوم / دورة تدريبية عن تقنيات التدريس بكلية العلوم الإدارية بجامعة نجران



نجران 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

نظمت جامعة نجران ممثلة بكلية العلوم الإدارية شطر الطالبات اليوم، دورة تدريبية بعنوان"الاتجاهات الحديثة في التعليم وتقنيات التدريس"،وذلك على مسرح كلية اللغات والترجمة بالجامعة.

واستهدفت الدورة التدريبية أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ لتنمية مهاراتهم في الاتجاهات الحديثة في التعليم وتقنيات التدريس والعرض الفعال الجامعي، كما تناولت الدورة مستقبل استخدام التكنولوجيا في التعليم العالي للتغلب على ملل المحاضرات التقليدية، وتقنية "هولوغرام" كإحدى طرق التدريس الجامعي الحديث.

// انتهى //

13:48ت م

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نجران 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة بكلية العلوم الإدارية شطر الطالبات اليوم، دورة تدريبية بعنوان"الاتجاهات الحديثة في التعليم وتقنيات التدريس"،وذلك على مسرح كلية اللغات والترجمة بالجامعة.واستهدفت الدورة التدريبية أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ لتنمية مهاراتهم في الاتجاهات الحديثة في التعليم وتقنيات التدريس والعرض الفعال الجامعي، كما تناولت الدورة مستقبل استخدام التكنولوجيا في التعليم العالي للتغلب على ملل المحاضرات التقليدية، وتقنية "هولوغرام" كإحدى طرق التدريس الجامعي الحديث.// انتهى //13:48ت م0087

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