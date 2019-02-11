السعودية اليوم / قافلة طب الأسنان التوعوية بجازان تفحص أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة



جيزان 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

تمكنت " قافلة طب الأسنان التوعوية" التي ينظمها نادي "ابتسامة" الطلابي بكلية طب الأسنان بجامعة جازان، بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، من فحص أكثر من 5800 طالب وطالبة في عدد من مدارس المرحلة الإبتدائية بالمنطقة (بنين - بنات) خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، إلى جانب تطبيق القائمين على برنامج الفحص مواد وقائية على أسنان أولئك الطلاب والطالبات بهدف منعها من التسوس.

وتأتي الحملة التي ستستمر لمدة شهر، في إطار الشراكة المجتمعية بين الجامعة وتعليم جازان، بهدف تنمية روح العمل الجماعي والتطوعي من أجل خدمة أبناء المنطقة.

وتنوعت الخدمات التي يقدمها البرنامج بين خدمات توعوية وتثقيفية وكشفية تشخيصية، عبر تقديم العديد من العروض المرئية التعليمية التي تشرح أهمية وطرق العناية بنظافة الفم والأسنان والطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان، إلى جانب الكشف على صحة أسنان الطلاب.

// انتهى //

13:48ت م

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جيزان 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واستمكنت " قافلة طب الأسنان التوعوية" التي ينظمها نادي "ابتسامة" الطلابي بكلية طب الأسنان بجامعة جازان، بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، من فحص أكثر من 5800 طالب وطالبة في عدد من مدارس المرحلة الإبتدائية بالمنطقة (بنين - بنات) خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، إلى جانب تطبيق القائمين على برنامج الفحص مواد وقائية على أسنان أولئك الطلاب والطالبات بهدف منعها من التسوس.وتأتي الحملة التي ستستمر لمدة شهر، في إطار الشراكة المجتمعية بين الجامعة وتعليم جازان، بهدف تنمية روح العمل الجماعي والتطوعي من أجل خدمة أبناء المنطقة.وتنوعت الخدمات التي يقدمها البرنامج بين خدمات توعوية وتثقيفية وكشفية تشخيصية، عبر تقديم العديد من العروض المرئية التعليمية التي تشرح أهمية وطرق العناية بنظافة الفم والأسنان والطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان، إلى جانب الكشف على صحة أسنان الطلاب.// انتهى //13:48ت م0086

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