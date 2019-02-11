السعودية اليوم / "حقوق ولاة الأمر وواجبنا تجاه الوطن" محاضرة بمحافظة الأفلاج



الأفلاج 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع بمحافظة الأفلاج، محاضرة بعنوان: "حقوق ولاة الأمر وواجبنا تُجاه الوطن"، وذلك في مسجد الخزان بالبديع.

وتناولت المحاضرة حقوق ولاة الأمر من وجوب السمع والطاعة، وعدم شق عصا الفرقة، وما يقوم به ولاة الأمر تجاه هذه البلاد المباركة من رعايتها للحرمين الشريفين، وتوسعتهما، وإنشاء المشاريع فيهما، وجميع بيوت الله يعود بالمنفعة والخير العظيم للإسلام والمسلمين.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار برنامج "لحمة وطن" الذي تنفذه الوزارة في جميع فروعها في مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

// انتهى //

13:43ت م

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الأفلاج 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع بمحافظة الأفلاج، محاضرة بعنوان: "حقوق ولاة الأمر وواجبنا تُجاه الوطن"، وذلك في مسجد الخزان بالبديع.وتناولت المحاضرة حقوق ولاة الأمر من وجوب السمع والطاعة، وعدم شق عصا الفرقة، وما يقوم به ولاة الأمر تجاه هذه البلاد المباركة من رعايتها للحرمين الشريفين، وتوسعتهما، وإنشاء المشاريع فيهما، وجميع بيوت الله يعود بالمنفعة والخير العظيم للإسلام والمسلمين.وتأتي هذه المحاضرة في إطار برنامج "لحمة وطن" الذي تنفذه الوزارة في جميع فروعها في مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //13:43ت م0084

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