السعودية اليوم / 26 ألف طالب وطالبة يدشّنون المرحلة الثانية من "بوابة المستقبل" في الرياض

الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمنطقة الرياض المرحلة الثانية من مشروع مدارس "بوابة المستقبل"، شملت 152 مدرسة للبنين والبنات، و 1938 معلمًا ومعلمة، و 26402 طالب وطالبة.وأوضح منسق المشروع للبنين رئيس قسم الحاسب الآلي في الإدارة عادل بن عبد العزيز الرشيد أن المرحلة الثانية من المشروع استهدفت 41 مدرسة، و 821 معلمًا، و 12300 طالب، مشيراً إلى أن "بوابة المستقبل" هي إحدى المبادرات التي تنفذها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم للتحول نحو التعلم الرقمي في مرحلة التحول الوطني 2020، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030، منوهاً إلى أن المبادرة تهدف إلى التحول إلى بيئة تعليمية رقمية تعزز الإستراتيجيات التربوية واستفادة الطلاب من التقنيات الحديثة وتدعم فرص التعليم الذاتي لإيجاد بيئة تعليمية يكون محورها الطالب.وأفاد الرشيد أن بوابة المستقبل تعمل على تطبيق أساليب تربوية حديثة توجّه البيئة التعليمية نحو الاستخدام الإيجابي للتقنية وتغيير النمط التقليدي للتعليم بإيجاد بيئة تعليمية ممتعة تعزز التفاعل الإيجابي بين الطالب والمعلم، إضافة إلى توسيع عمليات التعليم والتعلم خارج نطاق الصف والبيئة المدرسية، ما يُمكَن الطلاب من اكتساب المهارات الشخصية ويجعلهم أكثر جاهزية للدراسة الجامعية وسوق العمل.من جانبها، أوضحت منسقة مشروع بوابة المستقبل في "تعليم الرياض" للبنات مشرفة القيادة المدرسية أمل بنت محمد الجهني، أن المشروع استهدف في مرحلته الثانية 111 مدرسة، و 1117 معلمة، و 14102 طالبة في 182 فصلًا، مشيدة بما تحقق من إنجازات في المرحلة الأولى من المشروع.وأشارت الجهنية إلى أن اليوم يعيش الطلاب والطالبات في عصر الانفجار المعرفي والتطور المتسارع للوسائل التقنية، وكان للتعليم منها نصيب وافر، حيث تطورت أبجدياته وأصبح لزاماً أن ينتقلون من طور التلقين إلى طور الإبداع وتنمية المهارات.من جهته أكد مدير إدارة التدريب التربوي ماجد الحميد أن الاتجاه نحو التقنية وتطويعها في العمل التعليمي بات أمراً ضرورياً للوصول إلى بيئة تربوية وتعليمية متكاملة تحقق تطلعات رؤية المملكة الطموحة 2030 تحت قيادة حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - التي منحت التعليم جُل الرعاية والاهتمام، متطلعاً إلى أن يسهم هذا البرنامج التدريبي في تحقيق أهداف المبادرة.يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد نظمت فعاليات البرنامج التدريبي لمسؤولي التحول الرقمي في مدارس البنين على مدى خمسة أيام بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم للتحول نحو التعلم الرقمي في مركز التدريب التربوي، بمشاركة 131 معلمًا ومعلمة من مسؤولي التحول الرقمي في المدارس المرشحة لبوابة المستقبل في مرحلته الثانية.// انتهى //13:43ت م0083