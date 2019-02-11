السعودية اليوم / جمرك الدرة يُحبط تهريب أكثر من (115) ألف حبة كبتاجون



تبوك 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

تمكّن جمرك الدّرة على الحدود الشمالية الغربية من المملكة من إحباط عدد من المحاولات لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (115,755) حبة، عُثر عليها مُخبأة في عدد من المركبات عند قدومها إلى المملكة عبر الجمرك.

وأوضح مدير عام الجمرك محمد بن علي قيسي، أنه تم ضبط تلك الكمية من حبوب الكبتاجون بعد اكشتافها مُخبأة في عدد من المركبات من نوع "خصوصي" وذلك بإخفائها في أجزاء متفرقة في تلك المركبات، مضيفاً أنها تنوعت طرق تهريبها، حيث عُثر على بعض الكمية بداخل خزان الوقود لإحدى المركبات، وبعضها في تجاويف بالأبواب الأمامية والخلفية، مبينًا أنه جرى بعد ضبط تلك المحاولات اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وبيّن قيسي أن لجمرك الدّرة دور مهم بمساهمته الفاعلة مع المنافذ الجمركية الأخرى وذلك في سبيل تحقيق أحد أهم مرتكزات إستراتيجية الجمارك

// انتهى //

13:42ت م

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تبوك 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واستمكّن جمرك الدّرة على الحدود الشمالية الغربية من المملكة من إحباط عدد من المحاولات لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (115,755) حبة، عُثر عليها مُخبأة في عدد من المركبات عند قدومها إلى المملكة عبر الجمرك.وأوضح مدير عام الجمرك محمد بن علي قيسي، أنه تم ضبط تلك الكمية من حبوب الكبتاجون بعد اكشتافها مُخبأة في عدد من المركبات من نوع "خصوصي" وذلك بإخفائها في أجزاء متفرقة في تلك المركبات، مضيفاً أنها تنوعت طرق تهريبها، حيث عُثر على بعض الكمية بداخل خزان الوقود لإحدى المركبات، وبعضها في تجاويف بالأبواب الأمامية والخلفية، مبينًا أنه جرى بعد ضبط تلك المحاولات اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.وبيّن قيسي أن لجمرك الدّرة دور مهم بمساهمته الفاعلة مع المنافذ الجمركية الأخرى وذلك في سبيل تحقيق أحد أهم مرتكزات إستراتيجية الجمارك السعودية المتمثل ذلك بالمساهمة في حماية وأمن المجتمع من خلال ضبط العديد من محاولات تهريب المخدرات بكافة أنواعها، ومن ذلك إحباطه في آواخر عام 2018 تهريب 72 ألف حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في زجاجات "مشروبات غازية" كانت مع أحد القادمين إلى المملكة عبر الجمرك.// انتهى //13:42ت م0081

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