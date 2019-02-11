السعودية اليوم / "الغذاء والدواء": أجهزة قياس السكر المعتمدة على المجس قد تسبب تهيّج الجلد لدى بعض مستخدميها



الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن استخدام أجهزة قياس نسبة السكر في الدم التي تعتمد على المجس sensor، قد تسبب تهيّج الجلد "الحساسية" لدى بعض المستخدمين بعد وضع المادة اللاصقة للمجس على جلد المريض.

وأضافت الهيئة أن بعض مستخدمي تلك الأجهزة التي يتم من خلالها قراءة نسبة السكر في الدم بالاستشعار يضعون كريمات أو يستخدمون بخاخات تحت المجس لتقليل تفاعلات الجلد مع المادة اللاصقة، ما قد يؤثر على أداء تلك الأجهزة.

وأوصت "الغذاء والدواء" بالتوقف عن استخدام الجهاز في حال وجود تهيّج في الجلد حول المجس أو تحته، والتواصل مباشرةً مع الطبيب المختص لمعرفة مدى إمكانية الاستمرار في استخدامه، وتحديد البدائل في حال لم يكن استخدامه مناسباً.

ودعت إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يُشتبه في ارتباطها بالمنتج من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم: 19999، أو المركز الوطني للتيقظ على الرابط: https://ade.sfda.gov.sa ، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية على الرابط: https://ncmdr.sfda.gov.sa/ProblemReport.aspx.

// انتهى //

13:38ت م

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الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن استخدام أجهزة قياس نسبة السكر في الدم التي تعتمد على المجس sensor، قد تسبب تهيّج الجلد "الحساسية" لدى بعض المستخدمين بعد وضع المادة اللاصقة للمجس على جلد المريض.وأضافت الهيئة أن بعض مستخدمي تلك الأجهزة التي يتم من خلالها قراءة نسبة السكر في الدم بالاستشعار يضعون كريمات أو يستخدمون بخاخات تحت المجس لتقليل تفاعلات الجلد مع المادة اللاصقة، ما قد يؤثر على أداء تلك الأجهزة.وأوصت "الغذاء والدواء" بالتوقف عن استخدام الجهاز في حال وجود تهيّج في الجلد حول المجس أو تحته، والتواصل مباشرةً مع الطبيب المختص لمعرفة مدى إمكانية الاستمرار في استخدامه، وتحديد البدائل في حال لم يكن استخدامه مناسباً.ودعت إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يُشتبه في ارتباطها بالمنتج من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم: 19999، أو المركز الوطني للتيقظ على الرابط: https://ade.sfda.gov.sa ، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية على الرابط: https://ncmdr.sfda.gov.sa/ProblemReport.aspx.// انتهى //13:38ت م0080

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