السعودية اليوم / الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام تفعّل برنامج الإرشاد المكاني



مكة المكرمة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

فعّلت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام ممثلة بإدارة اللغات والترجمة، برنامج الإرشاد المكاني لخدمة الزوار والمعتمرين.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الإرشاد والتوجيه للتائهين غير الناطقين باللغة العربية في ممرات وأروقة وساحات المسجد الحرام, عبر مراكز المعلومات الثابتة والمتنقلة بعشر لغات (الإنجليزية، والفرنسية, والأردية, والملاوية, والفارسية, والتركية, والروسية, والصينية, والهوساوية, والبنغالية ).

وأوضح مدير إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام أحمد بن عبدالعزيز الحميدي, أن المراكز تقوم بتوزيع خرائط المسجد الحرام الموضح فيها جميع المرافق، والكتب الدينية، والمطويات التوجيهية والإرشادية المتوفرة بجميع اللغات الصادرة من الإدارة.

وأكد مدير وحدة لسان الحاج والمعتمر فادي بن فايز حجازي، أن مراكز الإرشاد المكاني تأتي ضمن جهود الإدارة ممثلة بوحدة لسان الحاج والمعتمر بالمسجد الحرام في خدمة القاصدين والزوار، مشيراً إلى أن الوحدة لديها خمسة مراكز معلومات ثابتة، وثمانية مراكز متنقلة تخدم قاصدي المسجد الحرام على مدار اليوم، وتبث هذه المراكز عبر مواقعها المنتشرة إرشاد الزوار والعُمار عن استفساراتهم وتوجيههم التوجيه الصحيح عن وجهتهم المطلوبة.

// انتهى //

13:38ت م

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مكة المكرمة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسفعّلت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام ممثلة بإدارة اللغات والترجمة، برنامج الإرشاد المكاني لخدمة الزوار والمعتمرين.ويهدف البرنامج إلى تقديم الإرشاد والتوجيه للتائهين غير الناطقين باللغة العربية في ممرات وأروقة وساحات المسجد الحرام, عبر مراكز المعلومات الثابتة والمتنقلة بعشر لغات (الإنجليزية، والفرنسية, والأردية, والملاوية, والفارسية, والتركية, والروسية, والصينية, والهوساوية, والبنغالية ).وأوضح مدير إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام أحمد بن عبدالعزيز الحميدي, أن المراكز تقوم بتوزيع خرائط المسجد الحرام الموضح فيها جميع المرافق، والكتب الدينية، والمطويات التوجيهية والإرشادية المتوفرة بجميع اللغات الصادرة من الإدارة.وأكد مدير وحدة لسان الحاج والمعتمر فادي بن فايز حجازي، أن مراكز الإرشاد المكاني تأتي ضمن جهود الإدارة ممثلة بوحدة لسان الحاج والمعتمر بالمسجد الحرام في خدمة القاصدين والزوار، مشيراً إلى أن الوحدة لديها خمسة مراكز معلومات ثابتة، وثمانية مراكز متنقلة تخدم قاصدي المسجد الحرام على مدار اليوم، وتبث هذه المراكز عبر مواقعها المنتشرة إرشاد الزوار والعُمار عن استفساراتهم وتوجيههم التوجيه الصحيح عن وجهتهم المطلوبة.// انتهى //13:38ت م0079

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