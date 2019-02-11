السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل شاباً فلسطينيًا من مدينة القدس



القدس المحتلة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابًا فلسطينيًا من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود عبد اللطيف من منزله في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

تجدر الإشارة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود عبد اللطيف أكثر من مرة وأبعده عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.

// انتهى //

13:37ت م

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القدس المحتلة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابًا فلسطينيًا من القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود عبد اللطيف من منزله في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.تجدر الإشارة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود عبد اللطيف أكثر من مرة وأبعده عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.// انتهى //13:37ت م0078

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