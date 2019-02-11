السعودية اليوم / وزراء دفاع دول الناتو يجتمعون بعد غد الأربعاء في بروكسل



بروكسل 6 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019م واس

يعقد وزراء دفاع دول حلف الناتو اجتماعات يومي 13 و 14 فبراير في مقر التحالف في بروكسل.

ويشارك وزير الدفاع لدولة شمال مقدونيا للمرة الأولى في اجتماعات الحلف كمراقب.

وقال مصدر في الناتو إن تقاسم الأعباء داخل الحلف ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى وعمليات الناتو وبعثات العسكرية وسياسات الدفاع والردع وعلاقة التحالف مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ستمثل المحاور الرئيسة على جدول الأعمال.

وأضاف المصدر أن الإشكالية التي تواجه الحلف تمثل في كيفية تحقيق تقاسم متوازن للأعباء على جانبي المحيط الأطلسي.

كما يبحث وزراء الدفاع تداعيات إعلان الولايات المتحدة يوم 2 فبراير تحديد مهلة ستة أشهر قبل التخلي نهائيا عن معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى في أوروبا مع روسيا .

// انتهى //

13:35ت م

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بروكسل 6 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019م واسيعقد وزراء دفاع دول حلف الناتو اجتماعات يومي 13 و 14 فبراير في مقر التحالف في بروكسل.ويشارك وزير الدفاع لدولة شمال مقدونيا للمرة الأولى في اجتماعات الحلف كمراقب.وقال مصدر في الناتو إن تقاسم الأعباء داخل الحلف ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى وعمليات الناتو وبعثات العسكرية وسياسات الدفاع والردع وعلاقة التحالف مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ستمثل المحاور الرئيسة على جدول الأعمال.وأضاف المصدر أن الإشكالية التي تواجه الحلف تمثل في كيفية تحقيق تقاسم متوازن للأعباء على جانبي المحيط الأطلسي.كما يبحث وزراء الدفاع تداعيات إعلان الولايات المتحدة يوم 2 فبراير تحديد مهلة ستة أشهر قبل التخلي نهائيا عن معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى في أوروبا مع روسيا .// انتهى //13:35ت م0077

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