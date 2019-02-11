السعودية اليوم / وحدة تطوير المدارس بتعليم نجران تنفذ دورة تدريبية بعنوان "مراحل تطوير المدرسة"



نجران 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

نفذت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بتعليم نجران ، أمس، دورة تدريبية بعنوان "مراحل تطوير المدرسة" ، وذلك بمقر الوحدة.

وشملت الدورة التي استهدفت منسقي مدارس تطوير، ونفذت على هيئة ورش عمل، عدداً من المحاور منها: تنمية الوعي بأهمية عملية تطوير المدرسة، توضيح المفاهيم الخاصة بعملية التطوير، مراحل وخطوات التطوير ،التدريب على المراجعة الذاتية وآلية تنفيذها داخل مدارس تطوير، بناء الخطط وفق الأسس العلمية لتمكين المدرسة من إدارة عملية التطوير، التنفيذ والمتابعة والتقويم للعملية التعليمية داخل هذه المدارس.

// انتهى //

13:31ت م

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نجران 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسنفذت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بتعليم نجران ، أمس، دورة تدريبية بعنوان "مراحل تطوير المدرسة" ، وذلك بمقر الوحدة.وشملت الدورة التي استهدفت منسقي مدارس تطوير، ونفذت على هيئة ورش عمل، عدداً من المحاور منها: تنمية الوعي بأهمية عملية تطوير المدرسة، توضيح المفاهيم الخاصة بعملية التطوير، مراحل وخطوات التطوير ،التدريب على المراجعة الذاتية وآلية تنفيذها داخل مدارس تطوير، بناء الخطط وفق الأسس العلمية لتمكين المدرسة من إدارة عملية التطوير، التنفيذ والمتابعة والتقويم للعملية التعليمية داخل هذه المدارس.// انتهى //13:31ت م0075

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