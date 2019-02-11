السعودية اليوم / افتتاح أنشطة مرشدات كشافة جامعة حائل



حائل 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

افتتحت وكيلة جامعة حائل لشؤون الطالبات الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر أمس، أنشطة الكشافة ولقاء مرشدات الجامعة من الطالبات، وذلك في مجمع كليات الطالبات.

وتهدف أنشطة الكشافة إلى تعزيز الانتماء الوطني وتنمية روح القيادة وتحمل المسؤولية، وتكوين قيم واتجاهات إيجابية وتطوعية نحو المجتمع، تحت إشراف عمادة شؤون الطلاب - شطر الطالبات - ضمن أنشطة إدارة النشاط الرياضي.

وبدأ اللقاء باستعراض مبادئ وأهداف ووسائل الحركة الكشفية لـ 18 مرشدة من الطالبات تم اختيارهن وفق شروط ومعايير جمعية الكشافة

وأوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات أن افتتاح أنشطة الكشافة على مستوى الطالبات جاء بعد اعتماد رسمي من وزارة التعليم، حيث تعد جامعة حائل الأولى على مستوى الجامعات السعودية التي حصلت على الاعتماد، مضيفةً أن أنشطة الكشافة لطالبات الجامعة هي النواة الحقيقية لطالبات الجامعة لتقديم خدمات تطوعية للمجتمع المحلي وتحقيق مشاركات وطنية ودولية - بمشيئة الله -.

وفي ختام اللقاء أدت المرشدات وعد الكشافة، ثم استعرضن الحركات والتحية الكشفية.

// انتهى //

13:30ت م

0073



حائل 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسافتتحت وكيلة جامعة حائل لشؤون الطالبات الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر أمس، أنشطة الكشافة ولقاء مرشدات الجامعة من الطالبات، وذلك في مجمع كليات الطالبات.وتهدف أنشطة الكشافة إلى تعزيز الانتماء الوطني وتنمية روح القيادة وتحمل المسؤولية، وتكوين قيم واتجاهات إيجابية وتطوعية نحو المجتمع، تحت إشراف عمادة شؤون الطلاب - شطر الطالبات - ضمن أنشطة إدارة النشاط الرياضي.وبدأ اللقاء باستعراض مبادئ وأهداف ووسائل الحركة الكشفية لـ 18 مرشدة من الطالبات تم اختيارهن وفق شروط ومعايير جمعية الكشافة السعودية ، وقسمت إلى عدة فرق ترأس كل فريق قائدة طليعة، ومن أهم مهام الكشافة والمرشدات التخطيط وتنظيم أنشطتها الخاصة، والمشاركة في مناسبات الجامعة الداخلية والخارجية، إضافةً إلى التزامهن بالتدريبات الأسبوعية.وأوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات أن افتتاح أنشطة الكشافة على مستوى الطالبات جاء بعد اعتماد رسمي من وزارة التعليم، حيث تعد جامعة حائل الأولى على مستوى الجامعات السعودية التي حصلت على الاعتماد، مضيفةً أن أنشطة الكشافة لطالبات الجامعة هي النواة الحقيقية لطالبات الجامعة لتقديم خدمات تطوعية للمجتمع المحلي وتحقيق مشاركات وطنية ودولية - بمشيئة الله -.وفي ختام اللقاء أدت المرشدات وعد الكشافة، ثم استعرضن الحركات والتحية الكشفية.// انتهى //13:30ت م0073

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