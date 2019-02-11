شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد.

وفي بداية الاستقبال تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -.

عقب ذلك استمع الجميع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين، منوهاً - أيده الله - بأهمية جهودهم الرقابية ومكافحة الفساد.

حضر الاستقبال، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحصين، ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري.