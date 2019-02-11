شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 312 ألف قرص «كبتاجون» مخدر بتبوك والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن الدوريات البحرية تمكنت من رصد هدف بحري عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك، وعلى الفور جرى توجيه الدوريات البحرية للتحقق من وضعه، حيث اتضح أنها زلاجة بحرية على متنها شخص واحد من الجنسية المصرية، وبحوزته 312747 قرص إمفيتامين ، وتم القبض عليه وضبط المواد المخدرة، وتنفيذ الإجراءات النظامية كافة.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لمحاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءه.
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