شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الشرقية مستمرة حتى السابعة مساء والان نبدء بالتفاصيل
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن استمرار الحالة المطرية من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى الساعة السابعة من مساء اليوم.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه.
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