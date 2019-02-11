شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الشرقية مستمرة حتى السابعة مساء والان نبدء بالتفاصيل

هطلت اليوم، أمطار على المنطقة الشرقية ومحافظاتها، شملت الدمام والجبيل والظهران والنعيرية والقيصومة وحفر الباطن والخفجي والأحساء والأجزاء المجاورة لها .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن استمرار الحالة المطرية من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى الساعة السابعة من مساء اليوم.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه.