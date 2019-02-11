شكرا لقرائتكم الجبير ردًا على نيويورك تايمز: لن نعلق على تقارير المصادر المجهولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

رد وزير الخارجية عادل الجبير على التقارير والمزاعم التي حاول عدد من وسائل الإعلام الأميركية خلال الساعات القليلة الماضية تبنيها، وعلى رأسها صحيفة “نيويورك تايمز”، والتي حاولت الاستمرار في حملتها التي تتخذ من وفاة جمال خاشقجي حجة لها لانتقاد الرياض.

وقال الجبير خلال حواره مع شبكة “CBS” الأميركية، إنه لن يرد على تقارير تفتقر إلى المصادر، وتعتمد بصورة عامة على تجهيل موارد أخبارها وتقاريرها، في إشارة إلى أن “نيويورك تايمز” اعتمدت خلال الأشهر القليلة الماضية على العديد من التقارير التي تنتمي لهذا النوع.

وبشأن ملف خاشقجي، جدد الجبير تأكيده لما حدث في الأزمة، قائلًا: “الأشخاص السعوديون الذين ارتكبوا جريمة قتل خاشقجي قاموا بتلك الفعلة خارج نطاق سلطتهم”.

وبسؤاله عن مكان جثة خاشقجي، قال وزير الخارجية: “نحن لا نعرف.. المدعي العام وهو المسؤول عن القضية طلب أدلة من تركيا لكنه لم يتلق أي رد”، مشيرًا إلى أن “الأمر لا يزال قيد التحقيق”.

وأضاف: “لدينا الآن عدد من الاحتمالات، ونحن نطلب منهم الإفصاح بما فعلوه بالجثة، وأعتقد أن هذا التحقيق مستمر، وأتوقع أنه في نهاية المطاف سوف نجد الحقيقة”.

وقال جبير “لن أعلق على تقارير تستند إلى مصادر مجهولة.. نحن نعلم جيدًا أن هذه العملية لم تتم بمعرفة الحكومة”.

وشدد الجبير على أن القضاء السعودي ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل خاشقجي.

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