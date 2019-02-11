شكرا لقرائتكم محافظ شبوة: لولا تدخل التحالف لأصبح اليمن ولاية إيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد محمد صالح بن عديو، محافظ شبوة، أن وقفة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية مع اليمن في مواجهة الميليشيات الحوثية الإيرانية دَين على كل يمني.

وبحسب ما نقلت عنه صحيفة “الشرق الأوسط”، أكد ابن عديو أنه لولا التحالف لأصبح اليمن بكامله ولاية إيرانية، مشدداً على أن شبوة أصبحت شبه خالية من العناصر الإرهابية، وتحديداً من تنظيم القاعدة.

كما كشف المحافظ، الذي يزور الرياض، عن لقاءات مرتقبة مع المشرف العام على مشروع إعادة إعمار اليمن السفير محمد آل جابر لمناقشة تطلعات المحافظة بهذا الشأن.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.