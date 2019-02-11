شكرا لقرائتكم بالقوة الجبرية.. ضبط مقيم بحوزته 70 قارورة خمر في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تمكنت دوريات أمن الطرق الخاصة بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم الاثنين، من ضبط مركبة من نوع خصوصي بقيادة مقيم يمني بعد إيقافه بالقوة الجبرية لتسليمه لشرطة الجنوبية بجدة.

وأثناء قيام إحدى دوريات القوة الخاصة بأمن الطرق بمركز المشروع التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة بعملها المعتاد على طريق مكة – جدة، اشتبهت في مركبة من نوع ”شيفروليه” ؛ ليتم الطلب من قائدها أن يقف ولكنه لم يستجب للنداءات.

وأصرت الدورية على متابعته وتضييق الخناق عليه وإيقافه بالقوة الجبرية؛ بينما بعد استيقافه تمّت السيطرة عليه، وبتفتيش المركبة اتضح أن قائدها مقيم يمني دون إثبات ولا يملك أوراقاً تخوله قيادة المركبة؛ كما عُثر بداخلها على أكثر من 70 قارورة عرق مسكر مخبأة.

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