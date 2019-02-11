شكرا لقرائتكم وفاة خالد الفيصل شائعة مغرضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي شائعات مغرضة عن وفاة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وهو ما ثبت عدم صحته.

وعلق سلطان الدوسري متحدث إمارة مكة على هذه الشائعات بقوله “لا صحة للأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة الأمير خالد الفيصل، حفظ الله سموه من كل مكروه”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول شائعات مغرضة، عن وفاة مسؤولين للتأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة في المجتمع.

والأسبوع الماضي تم أيضا تداول شائعات عن وفاة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حفظه الله، وهو ما ثبت عدم صحته أيضاً.

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