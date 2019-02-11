شكرا لقرائتكم قيادي سابق في الإخوان: تركيا ستضطر لتسليم قيادات الجماعة تباعاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، أن إصرار تركيا على الإبقاء على قيادات الإخوان داخل أراضيها هي مخالفة للقانون الدولي الذي يأمر كل دولة بتسليم المطلوبين إلى دولهم.

وقال القيادي السابق بجماعة الإخوان، في تصريحات، إن تركيا ستجد نفسها مضطرة خلال الفترة المقبلة إلى تسليم قيادات الإخوان تباعاً، خاصة في ظل تزايد التحذيرات الدولية من سياسة تركيا الرامية نحو دعم الإرهابيين.

ولفت مختار نوح، إلى أن استمرار قيادات الإخوان في مدينة إسطنبول لن يستمر طويلاً، وإلقاء تركيا القبض على بعض أعضائهم لا يعني تغييراً جذرياً في سياسة أنقرة تجاه الجماعة، ولكن تركيا مضطرة إلى تنفيذ القانون الدولي، خاصة أن أغلب القيادات الإخوانية تتواجد بالنشرات الحمراء للإنتربول الدولي.

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