شكرا لقرائتكم انطلاق برنامج بكالوريوس علوم الرياضة والنشاط البدني لطالبات جامعة الملك سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود، أنها أطلقت بالشراكة مع وزارة التعليم برنامج بكالوريوس علوم الرياضة والنشاط البدني والدبلوم العالي للتربية البدنية للطالبات، بكلية علوم الرياضية والنشاط البدني، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني 1439- 1440هـ .

وأوضحت الجامعة، أن إطلاق البرنامج يهدف للمساهمة في إعداد كوادر نسائية مؤهلة لرفع مستوى الوعي المجتمعي عن أهمية ممارسة المرأة للرياضة، وكذلك لتأهيل خريجات سعوديات في تخصصات رياضية، ليصبحن مؤهلات لتدريس مادة التربية البدنية بمدارس البنات في مراحل التعليم العام.

وفيما أكد مسؤولو الجامعة اهتمام وزارة التعليم والجامعة منذ وقت مبكر بتوفير متطلبات إطلاق البرنامج وتوفير البيئة التعليمية المناسبة، من قاعات ومنشآت رياضية وكوادر بشرية، أوضح عميد كلية العلوم الرياضية والنشاط البدني الدكتور أحمد الفاضل، أن الكلية تهدف لبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي ومحيط اجتماعي تفاعلي إيجابي.

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