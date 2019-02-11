الان تتابع بالصور.. اختتام مهرجان أملج التراثي البحري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أملج - الخليج 365:

أشاد زوار مهرجان أملج التراثي البحري، الذي اختتم مؤخراً بإقامة مسابقة القوارب الشراعية وسط حضور كثيف من الأهالي وزوار المحافظة، بالفعاليات التي أقيمت على مدى 10 أيام.

وأفاد الزوار أن نسخة هذا المهرجان الذي أٌقيم بدعم وتنظيم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، تميزت بالحرص على إبراز تاريخ وتراث محافظة أملج من خلال إقامته بالمنطقة التاريخية في مدينة أملج.

وثمن عدد من زوار المهرجان، بتقديم المهرجان هذا العام مهارات حرفيي المنطقة، والعروض المتحفية، والمعارض المصورة، والفرق الشعبية، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية للأطفال، والألعاب الشعبية والمسرح.

وعبر الدكتور مبروك بن محمد الشليبي، المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، الأمين العام لمجلس التنمية السياحية بالمنطقة، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على الدعم الذي تجده السياحة في المنطقة ومحافظاتها وحرص سموه على التطور والارتقاء بجميع ما يقدم من خدمات وفعاليات.

كما قدم الشليبي شكره لشركاء النجاح في مهرجان أملج التراثي البحري وهم لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، وبلدية المحافظة، والقطاعات الأمنية بالمحافظة، على جهودهم التي أسهمت بنجاح المهرجان.