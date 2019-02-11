رقم شكاوى حساب المواطن و طرق تقديم شكاوى حساب المواطن إلكترونيا والاعتراض على صرف الدعم

سنعرض لكم طريقة تقديم شكوى حساب المواطن من خلال مقالاتنا رقم حساب المواطن مجاني وذلك بعد انتشار أرقام كثيره أخري لحساب المواطن ولكننا وسوف ننشر رقم حساب المواطن الجديد و رابط شكوى حساب المواطن الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين في السعودية وطريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن وذلك للاعتراض على مشاكل حساب المواطن من قيمة الدعم أو عدم صرف المستحقات في موعدها وتأخر الصرف وبالتالي سوف نحتاج إلى رقم حساب المواطن للاعتراض و رقم حساب المواطن للشكاوى وهو تليفون حساب المواطن المتوفر الآن على الرقم المجاني 19912.

شكاوى حساب المواطن

من أهم برامج الدعم التي دشنتها المملكة العربية السعودية لأبناءها أصحاب الدخل المنخفض بالمملكة، فقد تم صرف الدفعة الأولى والثانية في شهري يناير وفبراير الحالي، والدفعة الثالثة في شهر مارس الماضي، أما الرابعة فقد تم صرفها في شهر أبريل، والخامسة في شهر مايو، والدفعة السادسة في شهر يونيو، كما قد تم صرف الدفعة السابعة في شهر يوليو والثامنة في شهر أغسطس والتاسعة في شهر سبتمبر والعاشر في شهر أكتوبر، والحادية عشر في شهر نوفمبر الحالي.

أما من قاموا بالتسجيل في البرنامج ولم يتم صرف الدعم لهم أصبح لهم الأحقية في تقديم الاعتراض على القرار أو ما يُسمى بـ شكاوى حساب المواطن.

تقديم شكاوى حساب المواطن

يجب أن نؤكد أنه يجب التأكد من أن كافة الإجراءات التي تم تقديمها أثناء التسجيل صحيحة، وفي حال وجدت أي بيانات خاطئة في حساب المواطن المتقدم أو التابعين له، يتم رفض التسجيل، ولا يصرف الدعم، بل وقد يُعرض نفسه إلى المسائلة القانونية والعقوبة.

وعند التأكد من صحة كافة البيانات يتم تسجيل الاعتراض عن طريق الخطوات التالية:

-الدخول إلى بوابة حساب المواطن عبر الإنترنت على الرابط التالي شكاوى حساب المواطن.

– إضافة كل البيانات المطلوبة.

– رفع الشكاوى كمرفق مع إرفاق المستندات التي تفيد صحة التسجيل.

بالخطوات كيفية تقديم الشكاوى لحساب المواطن

والفيديو التالي يوضح الخطوات المفصلة لتقديم الشكاوى: