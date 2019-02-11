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تصوير: عبدالمجيد آل سهل: عقد "تعليم الأفلاج"، اليوم الاثنين، لقاءً مع 78 قائداً وقائدة لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ من أجل مناقشة واستعراض آلية عمل تطبيق مبادرة "الطفولة المبكرة"، وهي مدارس تضم الفئة العمرية (٤ سنوات- ٩ سنوات) بنين وبنات.
وتَضَمّنت فقرات اللقاء، الذي حضره مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة وقادة وقائدات المدارس الـ78 بالمحافظة (ابتدائي، ورياض الأطفال)، إلقاء مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية فهد الحقباني كلمةً افتتاحية.
وقدّم مشرف المقررات بـ"تعليم الأفلاج" يزيد الرشود، تعريفاً لمدارس الطفولة المبكرة، كما تناول خلال عرض مرئي أهداف وزارة التعليم من تحويل المدارس لمدارس طفولة مبكرة؛ لرفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتقليص هوة التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية.
وفي السياق نفسه، تَحَدّث رئيس قسم خدمات الطلاب بتعليم الأفلاج عبدالله بن مناع اللحيان، عن المدارس المستهدفة؛ وهي جميع مدارس المرحلة الابتدائية ذات الطاقة الاستيعابية غير المستثمرة والطاقة الاستيعابية للإضافة، ونماذج التوسع في الطفولة المبكرة.
واستعرض "اللحيان" استبيان حصر المدارس الملائمة للطفولة المبكرة، ثم عبأ القادة والقائدات الاستمارة الخاصة وفق النموذج المناسب لكل مدرسة.
من جهته، أكد مدير "تعليم الأفلاج" على قادة وقائدات المدارس، ضرورة توخي دقة البيانات الصحيحة خلال تعبئة الاستبانة؛ بغرض عكس الواقع.
"تعليم الأفلاج" يناقش آلية تطبيق "الطفولة المبكرة"مسلّم الهواملة الخليج 365 2019-02-11
تصوير: عبدالمجيد آل سهل: عقد "تعليم الأفلاج"، اليوم الاثنين، لقاءً مع 78 قائداً وقائدة لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ من أجل مناقشة واستعراض آلية عمل تطبيق مبادرة "الطفولة المبكرة"، وهي مدارس تضم الفئة العمرية (٤ سنوات- ٩ سنوات) بنين وبنات.
وتَضَمّنت فقرات اللقاء، الذي حضره مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة وقادة وقائدات المدارس الـ78 بالمحافظة (ابتدائي، ورياض الأطفال)، إلقاء مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية فهد الحقباني كلمةً افتتاحية.
وقدّم مشرف المقررات بـ"تعليم الأفلاج" يزيد الرشود، تعريفاً لمدارس الطفولة المبكرة، كما تناول خلال عرض مرئي أهداف وزارة التعليم من تحويل المدارس لمدارس طفولة مبكرة؛ لرفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتقليص هوة التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية.
وفي السياق نفسه، تَحَدّث رئيس قسم خدمات الطلاب بتعليم الأفلاج عبدالله بن مناع اللحيان، عن المدارس المستهدفة؛ وهي جميع مدارس المرحلة الابتدائية ذات الطاقة الاستيعابية غير المستثمرة والطاقة الاستيعابية للإضافة، ونماذج التوسع في الطفولة المبكرة.
واستعرض "اللحيان" استبيان حصر المدارس الملائمة للطفولة المبكرة، ثم عبأ القادة والقائدات الاستمارة الخاصة وفق النموذج المناسب لكل مدرسة.
من جهته، أكد مدير "تعليم الأفلاج" على قادة وقائدات المدارس، ضرورة توخي دقة البيانات الصحيحة خلال تعبئة الاستبانة؛ بغرض عكس الواقع.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
12:49 PM
خلال لقاء عقده مع 78 من قادة وقائدات المدارس
تصوير: عبدالمجيد آل سهل: عقد "تعليم الأفلاج"، اليوم الاثنين، لقاءً مع 78 قائداً وقائدة لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ من أجل مناقشة واستعراض آلية عمل تطبيق مبادرة "الطفولة المبكرة"، وهي مدارس تضم الفئة العمرية (٤ سنوات- ٩ سنوات) بنين وبنات.
وتَضَمّنت فقرات اللقاء، الذي حضره مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة وقادة وقائدات المدارس الـ78 بالمحافظة (ابتدائي، ورياض الأطفال)، إلقاء مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية فهد الحقباني كلمةً افتتاحية.
وقدّم مشرف المقررات بـ"تعليم الأفلاج" يزيد الرشود، تعريفاً لمدارس الطفولة المبكرة، كما تناول خلال عرض مرئي أهداف وزارة التعليم من تحويل المدارس لمدارس طفولة مبكرة؛ لرفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتقليص هوة التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية.
وفي السياق نفسه، تَحَدّث رئيس قسم خدمات الطلاب بتعليم الأفلاج عبدالله بن مناع اللحيان، عن المدارس المستهدفة؛ وهي جميع مدارس المرحلة الابتدائية ذات الطاقة الاستيعابية غير المستثمرة والطاقة الاستيعابية للإضافة، ونماذج التوسع في الطفولة المبكرة.
واستعرض "اللحيان" استبيان حصر المدارس الملائمة للطفولة المبكرة، ثم عبأ القادة والقائدات الاستمارة الخاصة وفق النموذج المناسب لكل مدرسة.
من جهته، أكد مدير "تعليم الأفلاج" على قادة وقائدات المدارس، ضرورة توخي دقة البيانات الصحيحة خلال تعبئة الاستبانة؛ بغرض عكس الواقع.
، "تعليم الأفلاج" يناقش آلية تطبيق "الطفولة المبكرة" ،
المصدر : الخليج 365
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