، ‏‫متحدث إمارة مكة ينفي شائعات وفاة الأمير خالد الفيصل ،

محمد بن مسعود - الدمام - سموه يتمتع بإجازته الخاصة ويباشر العمل خلال أسبوعين

أكد الناطق باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، عدم صحة الأخبار المتداولة حول وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة؛ سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ سموه من كل مكروه.

يُشار إلى أن سموه يتمتع بإجازته الخاصة خلال هذه الأيام، وينتظر أن تنتهي إجازته، ويباشر عمله خلال الأسبوعين القادمين.

وكانت مواقع متخصصة في إنتاج ونشر الشائعات، قد بثت شائعة عن سمو الأمير خالد الفيصل خلال الساعات الماضية.