، اتفاقية تعاون بين "إخاء" وديوانية آل حسين التاريخية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تقديم الدعم والتعاون فيما يحقق أهداف المؤسسة

تماشياً مع خطة العمل الطموحة في مؤسسة "إخاء" لرعاية الأيتام فرع الرياض، والتي تهدف لعقد الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص والمؤسسات الاجتماعية، وإيماناً بأهمية الدور المجتمعي التطوعي لوقف ديوانية آل حسين؛ وقّعت يوم أمس الأحد، بحضور الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لوقف ديوانية آل حسين التاريخية الخيري، اتفاقية تعاون وشراكة مع وقف ديوانية آل حسين التاريخية الخيري، التي مثّلها المشرف على وقف الديوانية عبدالعزيز آل حسين، كما مثّل مؤسسة "إخاء" فرع الرياض مديرُها سعد النفيسة.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم والتعاون فيما يحقق أهداف المؤسسة للرقيّ بخدمة الأبناء الأيتام، بعدها قام الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر والوفد المرافق بجولة تعريفية داخل المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" فرع الرياض اطلع فيها على البرامج المقدمة للأبناء؛ حيث شرح لهم مدير الفرع الأستاذ سعد النفسية برامج وأعمال الإدارة.. كما شاهد الجميع فيلماً وثائقياً عن المؤسسة.

وفي السياق ذاته وعلى شرف الأمير فيصل بن ناصر، أقيم بمقر إحدى الفلل السكنية التابعة لمؤسسة "إخاء" والتي يسكنها أبناؤنا الأيتام، حفل ختام مبادرة "الأسمى"، وهي مبادرة تُعنى بتعليم الأبناء الأيتام أسماء الله الحسنى.

حيث كُرّم الفائزون من قِبَل الأمير فيصل بن سلطان، الذي أعلن عن تقديم دعم مادي وكذلك شاليه شهري للأبناء والبنات الأيتام؛ دعماً من الديوانية للمؤسسة.

بعد ذلك قام الأمير فيصل والوفد المرافق بجولة في أحد البيوت السكنية، اطلع خلالها على الخدمات المقدمة للأبناء.

هذا وقد شكر سعود النفيسة مدير عام مؤسسة "إخاء" فرع الرياض، الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر الرئيس الفخري لوقف ديوانية آل حسين التاريخية الخيري، على حضوره ودعمه؛ الأمر الذي كان له بالغ الأثر في نفوس الأبناء، وتعتبر "الخليج 365" راعياً إعلامياً لأنشطة وبرامج مؤسسة "إخاء".