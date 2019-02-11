، "عسير" تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مروّج مخدرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قُبض عليه عند تلقيه كمية من الحشيش.. وبيان الداخلية يوضّح

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل تعزيراً في أحد مروّجي المخدرات في منطقة عسير، كان قد قُبض عليه أثناء تلقيه كمية من الحشيش المخدر.

وجاء بيان الداخلية:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يصلبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله، تم القبض على المدعو/ يحيى بن مداوي بن يحيى القحطاني -سعودي الجنسية- عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له.. وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً، والحكم بقتله تعزيراً، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ يحيى بن مداوي القحطاني اليوم الاثنين 6/ 6/ 1440هـ في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".