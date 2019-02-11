، شاهد.. "الضباب" يجتاح بلقرن والبشائر ويهدد سلامة المتنقلين ،

محمد بن مسعود - الدمام - موجة صاحَبَها تدنٍّ في درجات وأمطار على أجزاء من المحافظة

اجتاحت، اليوم، موجة ضباب كثيف معظم المراكز التابعة لمحافظة بلقرن؛ وخصوصاً الجنوبية منها؛ مما تَسَبب في تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 30 متراً.

وصاحَبَ موجة الضباب تدنٍّ في درجات الحرارة حتى دون 13 درجة؛ فيما هطلت أمطار خفيفة على أجزاء من المحافظة.

ويعاني الطلاب والطالبات من التنقل في فترة الضباب؛ مما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.