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اجتاحت، اليوم، موجة ضباب كثيف معظم المراكز التابعة لمحافظة بلقرن؛ وخصوصاً الجنوبية منها؛ مما تَسَبب في تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 30 متراً.
وصاحَبَ موجة الضباب تدنٍّ في درجات الحرارة حتى دون 13 درجة؛ فيما هطلت أمطار خفيفة على أجزاء من المحافظة.
ويعاني الطلاب والطالبات من التنقل في فترة الضباب؛ مما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.
شاهد.. "الضباب" يجتاح بلقرن والبشائر ويهدد سلامة المتنقلينسويد الحارثي الخليج 365 2019-02-11
اجتاحت، اليوم، موجة ضباب كثيف معظم المراكز التابعة لمحافظة بلقرن؛ وخصوصاً الجنوبية منها؛ مما تَسَبب في تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 30 متراً.
وصاحَبَ موجة الضباب تدنٍّ في درجات الحرارة حتى دون 13 درجة؛ فيما هطلت أمطار خفيفة على أجزاء من المحافظة.
ويعاني الطلاب والطالبات من التنقل في فترة الضباب؛ مما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
11:58 AM
موجة صاحَبَها تدنٍّ في درجات وأمطار على أجزاء من المحافظة
اجتاحت، اليوم، موجة ضباب كثيف معظم المراكز التابعة لمحافظة بلقرن؛ وخصوصاً الجنوبية منها؛ مما تَسَبب في تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 30 متراً.
وصاحَبَ موجة الضباب تدنٍّ في درجات الحرارة حتى دون 13 درجة؛ فيما هطلت أمطار خفيفة على أجزاء من المحافظة.
ويعاني الطلاب والطالبات من التنقل في فترة الضباب؛ مما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.
، شاهد.. "الضباب" يجتاح بلقرن والبشائر ويهدد سلامة المتنقلين ،
المصدر : الخليج 365
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