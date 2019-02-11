، خلال جولات "التجارة" .. ضبط 106 مخالفات لبطاقة اقتصاد الوقود ،

محمد بن مسعود - الدمام - رصدتها في 13 منطقة بالمملكة وتصدّرت نجران عدد المخالفات

كشفت جولات رقابية موسعة نفّذها فريق رقابي من وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، خلال شهر يناير، عن ضبط 106 مخالفات لبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات في عدد من أسواق ومنافذ بيع السيارات الخفيفة في 13 منطقة بالمملكة.

وتم خلال هذه الجولات الميدانية التي تم تنفيذها بشكل متزامن وشامل زيارة 1953 منشأة، حيث تصدّرت منطقة نجران المناطق في عدد المخالفات بنسبة بلغت 18 %، ثم منطقة جازان بنسبة 15 %، والمنطقة الشرقية بنسبة 11 %، في حين لم تسجل الزيارات لمنطقتَي الحدود الشمالية والباحة أي مخالفات.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها جهات حكومية عدة تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة٬ حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكوّن من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار٬ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وفي تفصيل لنتائج الجولة، فقد تنوعت المخالفات المرصودة حيث تصدرت مخالفة وجود بطاقة خليجية دون وجود البطاقة السعودية قائمة أبرز المخالفات في 57 منشأة، تلاها وجود البطاقة باللونين الأبيض والأسود في 16 منشأة، وعدم وجـود البطاقـة على السيـارة في 10 منشآت، بينما رصد الفريق الرقابي وجود 8 منشآت مخالفة وضعت البطاقة في موقع غير صحيح على السيارة، فيما رصد الفريق بطاقة تالفة أو ممزقة في 8 منشآت أخرى.