، خلال جولات "التجارة" .. ضبط 106 مخالفات لبطاقة اقتصاد الوقود ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشفت جولات رقابية موسعة نفّذها فريق رقابي من وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، خلال شهر يناير، عن ضبط 106 مخالفات لبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات في عدد من أسواق ومنافذ بيع السيارات الخفيفة في 13 منطقة بالمملكة.
وتم خلال هذه الجولات الميدانية التي تم تنفيذها بشكل متزامن وشامل زيارة 1953 منشأة، حيث تصدّرت منطقة نجران المناطق في عدد المخالفات بنسبة بلغت 18 %، ثم منطقة جازان بنسبة 15 %، والمنطقة الشرقية بنسبة 11 %، في حين لم تسجل الزيارات لمنطقتَي الحدود الشمالية والباحة أي مخالفات.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها جهات حكومية عدة تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة٬ حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكوّن من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار٬ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وفي تفصيل لنتائج الجولة، فقد تنوعت المخالفات المرصودة حيث تصدرت مخالفة وجود بطاقة خليجية دون وجود البطاقة السعودية قائمة أبرز المخالفات في 57 منشأة، تلاها وجود البطاقة باللونين الأبيض والأسود في 16 منشأة، وعدم وجـود البطاقـة على السيـارة في 10 منشآت، بينما رصد الفريق الرقابي وجود 8 منشآت مخالفة وضعت البطاقة في موقع غير صحيح على السيارة، فيما رصد الفريق بطاقة تالفة أو ممزقة في 8 منشآت أخرى.
خلال جولات "التجارة" .. ضبط 106 مخالفات لبطاقة اقتصاد الوقودصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
كشفت جولات رقابية موسعة نفّذها فريق رقابي من وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، خلال شهر يناير، عن ضبط 106 مخالفات لبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات في عدد من أسواق ومنافذ بيع السيارات الخفيفة في 13 منطقة بالمملكة.
وتم خلال هذه الجولات الميدانية التي تم تنفيذها بشكل متزامن وشامل زيارة 1953 منشأة، حيث تصدّرت منطقة نجران المناطق في عدد المخالفات بنسبة بلغت 18 %، ثم منطقة جازان بنسبة 15 %، والمنطقة الشرقية بنسبة 11 %، في حين لم تسجل الزيارات لمنطقتَي الحدود الشمالية والباحة أي مخالفات.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها جهات حكومية عدة تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة٬ حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكوّن من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار٬ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وفي تفصيل لنتائج الجولة، فقد تنوعت المخالفات المرصودة حيث تصدرت مخالفة وجود بطاقة خليجية دون وجود البطاقة السعودية قائمة أبرز المخالفات في 57 منشأة، تلاها وجود البطاقة باللونين الأبيض والأسود في 16 منشأة، وعدم وجـود البطاقـة على السيـارة في 10 منشآت، بينما رصد الفريق الرقابي وجود 8 منشآت مخالفة وضعت البطاقة في موقع غير صحيح على السيارة، فيما رصد الفريق بطاقة تالفة أو ممزقة في 8 منشآت أخرى.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
11:54 AM
رصدتها في 13 منطقة بالمملكة وتصدّرت نجران عدد المخالفات
كشفت جولات رقابية موسعة نفّذها فريق رقابي من وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، خلال شهر يناير، عن ضبط 106 مخالفات لبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات في عدد من أسواق ومنافذ بيع السيارات الخفيفة في 13 منطقة بالمملكة.
وتم خلال هذه الجولات الميدانية التي تم تنفيذها بشكل متزامن وشامل زيارة 1953 منشأة، حيث تصدّرت منطقة نجران المناطق في عدد المخالفات بنسبة بلغت 18 %، ثم منطقة جازان بنسبة 15 %، والمنطقة الشرقية بنسبة 11 %، في حين لم تسجل الزيارات لمنطقتَي الحدود الشمالية والباحة أي مخالفات.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها جهات حكومية عدة تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة٬ حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكوّن من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار٬ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وفي تفصيل لنتائج الجولة، فقد تنوعت المخالفات المرصودة حيث تصدرت مخالفة وجود بطاقة خليجية دون وجود البطاقة السعودية قائمة أبرز المخالفات في 57 منشأة، تلاها وجود البطاقة باللونين الأبيض والأسود في 16 منشأة، وعدم وجـود البطاقـة على السيـارة في 10 منشآت، بينما رصد الفريق الرقابي وجود 8 منشآت مخالفة وضعت البطاقة في موقع غير صحيح على السيارة، فيما رصد الفريق بطاقة تالفة أو ممزقة في 8 منشآت أخرى.
، خلال جولات "التجارة" .. ضبط 106 مخالفات لبطاقة اقتصاد الوقود ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خلال جولات "التجارة" .. ضبط 106 مخالفات لبطاقة اقتصاد الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.