، بالقوة الجبرية وبعد فِرار .. هكذا سقط "حائز 70 قارورة مُسكر" في جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم يستجب لنداءات الدورية وزاد من سرعته فتمّت متابعته وتضييق الخناق

استوقفت دوريات أمن الطرق الخاصة بمنطقة مكة المكرّمة مركبة من نوع خصوصي بقيادة مقيم يمني بالقوة الجبرية وسُلم لشرطة الجنوبية بجدة.

تفصيلاً، وفي أثناء قيام إحدى دوريات القوة الخاصة بأمن الطرق بمركز المشروع التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة بعملها المعتاد على طريق مكة – جدة، اشتبهت في مركبة من نوع "شيفروليه".

طلب رجال القوة من المركبة التوقف إلا أنه لم يستجب لنداءات الدورية وزاد من سرعته، فتمّت متابعته وتضييق الخناق عليه وإيقافه بالقوة الجبرية.

بعد استيقافه تمّت السيطرة عليه، وبتفتيش المركبة اتضح أن قائدها مقيم يمني دون إثبات ولا يملك أوراقاً تخوله قيادة المركبة.

وبتفتيش المركبة، عُثر بداخلها على أكثر من 70 قارورة عرق مسكر مخبأة، وتمّ إعداد محضر بالواقعة وسُلم الشخص والمضبوطات إلى مركز شرطة الجنوبية.