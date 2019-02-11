السعودية اليوم / نائب أمير منطقة الرياض يستقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد



الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم, معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، الذي قدم للسلام على سموه عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة.

// انتهى //

12:33ت م

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الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم, معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، الذي قدم للسلام على سموه عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمرتبة الممتازة.// انتهى //12:33ت م0052

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