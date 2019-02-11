السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر بحائل تنفذ 115 دورة تدريبية ومحاضرة استفاد منها 9795 فرداً خلال العام 2018م



حائل 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، دورات تدريبية في الإسعافات الأولية ضمن برنامج الأمير نايف -رحمه الله- خلال العام 2018م، بواقع 115 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية للرجال والنساء استفاد منها 9795 فرداً.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بحائل سلطان بن عبدالعزيز البراهيم، مشيراً إلى أهمية التوعية بالإسعافات الأولية لرفع مستوى التثقيف الصحي والتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة لدى أفراد المجتمع.

وأكد البراهيم حرص الهيئة على تدريب منسوبيها بشكل مستمر على البرامج المعدة خصيصاً طوال العام، لرفع مستوى الأداء وجودة الخدمات الطبية الإسعافية المقدمة لمحتاجيها، مشيراً إلى أن الدورات والبرامج التدريبية المستمرة بفرع الهيئة استفاد منها 170 موظفاً ما بين أخصائي وفني خدمات طبية طارئة.

// انتهى //

12:33ت م

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حائل 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، دورات تدريبية في الإسعافات الأولية ضمن برنامج الأمير نايف -رحمه الله- خلال العام 2018م، بواقع 115 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية للرجال والنساء استفاد منها 9795 فرداً.أوضح ذلك المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بحائل سلطان بن عبدالعزيز البراهيم، مشيراً إلى أهمية التوعية بالإسعافات الأولية لرفع مستوى التثقيف الصحي والتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة لدى أفراد المجتمع.وأكد البراهيم حرص الهيئة على تدريب منسوبيها بشكل مستمر على البرامج المعدة خصيصاً طوال العام، لرفع مستوى الأداء وجودة الخدمات الطبية الإسعافية المقدمة لمحتاجيها، مشيراً إلى أن الدورات والبرامج التدريبية المستمرة بفرع الهيئة استفاد منها 170 موظفاً ما بين أخصائي وفني خدمات طبية طارئة.// انتهى //12:33ت م0051

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