السعودية اليوم / كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة تطلق حملة التبرع بالدم



جدة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

أطلقت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة اليوم، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني بجدة تحت عنوان "بدمنا نشارك في إنقاذ حياة الآخرين"، وتستمر لمدة أسبوع عبر الحافلة المتنقلة والمجهزة طبياً داخل رحاب الكلية.

وأكد عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي خلال تدشينه الحملة، الهدف المجتمعي الذي تحمله هذه الحملة، وهو نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية.

وأشار إلى أهمية التبرع بالدم فهو عمل نبيل يسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى نقل الدم، وفي الوقت ذاته، لا يسبب ضرراً على صحة المتبرع، عاداً فوائد التبرع بالدم، وهي زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج كميات جديدة من الدم، وزيادة نشاط الدورة الدموية، وتقليل نسبة الحديد في الدم مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

وبين المهندس العامودي أنّ حملة للتبرع بالدم تأتي من الكلية؛ لتقديم رسالتها النبيلة لشرائح المجتمع، وإسهام منسوبيها في إنقاذ العديد من المرضى المحتاجين فيها إلى نقل الدم.

// انتهى //

12:33ت م

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جدة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسأطلقت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة اليوم، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني بجدة تحت عنوان "بدمنا نشارك في إنقاذ حياة الآخرين"، وتستمر لمدة أسبوع عبر الحافلة المتنقلة والمجهزة طبياً داخل رحاب الكلية.وأكد عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي خلال تدشينه الحملة، الهدف المجتمعي الذي تحمله هذه الحملة، وهو نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية.وأشار إلى أهمية التبرع بالدم فهو عمل نبيل يسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى نقل الدم، وفي الوقت ذاته، لا يسبب ضرراً على صحة المتبرع، عاداً فوائد التبرع بالدم، وهي زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج كميات جديدة من الدم، وزيادة نشاط الدورة الدموية، وتقليل نسبة الحديد في الدم مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.وبين المهندس العامودي أنّ حملة للتبرع بالدم تأتي من الكلية؛ لتقديم رسالتها النبيلة لشرائح المجتمع، وإسهام منسوبيها في إنقاذ العديد من المرضى المحتاجين فيها إلى نقل الدم.// انتهى //12:33ت م0050

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