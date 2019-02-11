السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

ركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتماماتها بآخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مبرزةً إعلان وزير الإسكان جيمس بروكنشاير بأنّ رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستعرض على النواب أن يمنحوها وقتاً إضافياً للتفاوض مع بروكسل بشأن إدخال تعديلات على اتفاق بريكست.

وكشفت الصحف أنّ الحكومة ستقترح على البرلمان أن يناقش من جديد خيارات مختلفة لبريكست حتى نهاية فبراير، في حال الفشل في التوصل لاتفاق جديد.

ونقلت تحذير الأوساط المالية والاقتصادية البريطانية من تداعيات حالة عدم اليقين على أسواق المال والأعمال، ومن العواقب الاقتصادية الوخيمة لخروج غير منظم. وتحذير رؤساء شركات ضمن اتحاد الصناعات البريطانية من أن احتمالات الخروج دون اتفاق في ارتفاع.

// انتهى //

12:31ت م

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لندن 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتماماتها بآخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مبرزةً إعلان وزير الإسكان جيمس بروكنشاير بأنّ رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستعرض على النواب أن يمنحوها وقتاً إضافياً للتفاوض مع بروكسل بشأن إدخال تعديلات على اتفاق بريكست.وكشفت الصحف أنّ الحكومة ستقترح على البرلمان أن يناقش من جديد خيارات مختلفة لبريكست حتى نهاية فبراير، في حال الفشل في التوصل لاتفاق جديد.ونقلت تحذير الأوساط المالية والاقتصادية البريطانية من تداعيات حالة عدم اليقين على أسواق المال والأعمال، ومن العواقب الاقتصادية الوخيمة لخروج غير منظم. وتحذير رؤساء شركات ضمن اتحاد الصناعات البريطانية من أن احتمالات الخروج دون اتفاق في ارتفاع.// انتهى //12:31ت م0048

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