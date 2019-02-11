السعودية اليوم / انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الحادي والعشرون بتعليم مكة المكرمة

مكة المكرمة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات الملتقى العلمي الحادي والعشرون "معاً نحو العالم الأول"، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، و ذلك بمشاركة أكثر من 140 طالباً وعدد من المدربين بمدارس تعليم مكة المكرمة، وتستمر هذه الفعاليات لمدة ثلاثة أيام، وذلك في بيت الطالب بحي الزاهر بالعاصمة المقدسة.وأوضح مساعد مدير إدارة نشاط الطلاب بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بخش، أن فعاليات الملتقى تهدف إلى إثراء المعرفة وتعزيز الإلهام وتشجيع الابتكار وإعداد وتأهيل مدربين للنشاط العلمي في المدارس، مؤكداً حرص المدربين على تقديم كل ما هو جديد في مجال الورش العلمية وتقديم محتويات ومواد علمية مختلفة ومتنوعة للاستفادة منها وتحليل محتوياتها.وأفاد مساعد مدير إدارة نشاط الطلاب أن الفعاليات تضمنت عدة ورش منها ورشة الإحياء العملية، وورشة الفيزياء المدهشة، وورشة الكيمياء العملية، وورشة تقنية المعلومات، وورشة التصوير الرقمي والمونتاج، وورشة العقول الإلكترونية، وورشة ستيم، وورشة المهارات الطبية، إضافةً إلى وورشة الطباعة ثلاثية الأبعاد، وورشة الكهرباء المنزلية، حيث أقبل الطلاب على ورش العمل، وهذا يعكس مدى اهتمامهم باكتساب الخبرات، وزيادة معرفتهم العلمية، وإشباع رغبتهم في تعلم كل ما هو جديد من العلوم.// انتهى //12:31ت م0047