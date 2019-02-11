

تبوك 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

أحبطت الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة تبوك محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت 312747 قرص إمفيتامين.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن الدوريات البحرية تمكنت من رصد هدف بحري عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك، وعلى الفور جرى توجيه الدوريات البحرية للتحقق من وضعه، حيث اتضح أنها زلاجة بحرية على متنها شخص واحد من الجنسية المصرية، وبحوزته 312747 قرص إمفيتامين "كبتاجون مخدر"، وتم القبض عليه وضبط المواد المخدرة، وتنفيذ الإجراءات النظامية كافة.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لمحاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءه.

// انتهى //

12:26ت م

0046



تبوك 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسأحبطت الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة تبوك محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت 312747 قرص إمفيتامين.وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن الدوريات البحرية تمكنت من رصد هدف بحري عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك، وعلى الفور جرى توجيه الدوريات البحرية للتحقق من وضعه، حيث اتضح أنها زلاجة بحرية على متنها شخص واحد من الجنسية المصرية، وبحوزته 312747 قرص إمفيتامين "كبتاجون مخدر"، وتم القبض عليه وضبط المواد المخدرة، وتنفيذ الإجراءات النظامية كافة.وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لمحاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءه.// انتهى //12:26ت م0046

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / دوريات حرس الحدود بمنطقة تبوك تحبط تهريب كمية من الحبوب المخدرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.