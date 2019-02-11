السعودية اليوم / شرح حديث "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضة بعضاً " بأحد المسارحة غداً



جيزان 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة جازان غداً، ندوة بعنوان "شرح حديث .. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضة بعضاً "، يقدمها كلاً من أحمد بن محمد عريشي, و إبراهيم بن سراج الأمير, وذلك بجامع الدحمان في محافظة أحد المسارحة.

وتأتي الندوة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن ندوات مبادرة" المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة في نصرة الأمة"، التي ينفذها الفرع خلال العام الحالي.

// انتهى //

12:25ت م

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جيزان 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة جازان غداً، ندوة بعنوان "شرح حديث .. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضة بعضاً "، يقدمها كلاً من أحمد بن محمد عريشي, و إبراهيم بن سراج الأمير, وذلك بجامع الدحمان في محافظة أحد المسارحة.وتأتي الندوة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن ندوات مبادرة" المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة في نصرة الأمة"، التي ينفذها الفرع خلال العام الحالي.// انتهى //12:25ت م0045

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