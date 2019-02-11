السعودية اليوم / أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية الهند لدى المملكة



الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية الهند أحمد أجاويد، الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

// انتهى //

12:25ت م

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الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية الهند أحمد أجاويد، الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.// انتهى //12:25ت م0044

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