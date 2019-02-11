السعودية اليوم / تقنية البنات بجازان تنظم جولة تعريفية لطالبات التعليم بالمنطقة



جيزان 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

نظمت الكلية التقنية للبنات بمنطقة جازان ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد أمس، جولة تعريفية لطالبات التعليم العام بالمنطقة تحت شعار "بأيدينا نبني الوطن"، لتعريفهن بما تحتويه الكلية من أقسام ومرافق تدريبية.

وشملت الجولة التعريفية أقسام الكلية والمعامل والورش التدريبية، واطلاعهن على آليات القبول والتخصصات المتاحة، ضمن برنامج زيارات مدارس التعليم العام لتعريف الطالبات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجالات التدريب لمساعدتهن في الاستفادة من قدراتهن وإمكانياتهن، ومساعدتهن على اختيار المسار المناسب لهن بعد انتهاء المراحل الدراسية الثانوية، وكيفية تحديد الميول المهني، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توجيه الطالبات نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.

// انتهى //

12:24ت م

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جيزان 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسنظمت الكلية التقنية للبنات بمنطقة جازان ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد أمس، جولة تعريفية لطالبات التعليم العام بالمنطقة تحت شعار "بأيدينا نبني الوطن"، لتعريفهن بما تحتويه الكلية من أقسام ومرافق تدريبية.وشملت الجولة التعريفية أقسام الكلية والمعامل والورش التدريبية، واطلاعهن على آليات القبول والتخصصات المتاحة، ضمن برنامج زيارات مدارس التعليم العام لتعريف الطالبات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجالات التدريب لمساعدتهن في الاستفادة من قدراتهن وإمكانياتهن، ومساعدتهن على اختيار المسار المناسب لهن بعد انتهاء المراحل الدراسية الثانوية، وكيفية تحديد الميول المهني، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توجيه الطالبات نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.// انتهى //12:24ت م0043

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