السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يثمّن تدشين سمو ولي العهد لـ"رؤية العلا"



‏‎عرعر 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

‏‎ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تدشين صاحب السمو الملكي الأمير

وبين سموه أن الرؤية تستهدف تطوير العلا كوجھة فريدة، من خلال ماضيھا الذي يمثل تاريخاً حقيقياً للتبادل الثقافي والتجاري بين الحضارات المختلفة لتحويلھا إلى وجھة عالمية للتراث، مشيداً بإطلاق الھيئة لمحمية شرعان الطبيعية، التي تسھم بحماية المناطق ذات القيمة البيئية الاستثنائية، وتعمل على استعادة التوازن الطبيعي في المنطقة بين الكائنات الحية والبيئة الصحراوية .

وأشار سموه إلى أن تدشين سمو ولي العھد لـ"رؤية العلا" يأتي انعكاسًا لجهود سموه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في إحداث تنمية متوازنة ومؤثرة وقائمة على استثمار الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة.

وثمّن سموه عالياً الدعم والاهتمام اللتين تحظى بهما منطقة العلا من سمو ولي العهد لتحويلھا إلى وجھة عالمية للتراث، وھو ما يمثل أحد أھداف رؤية المملكة 2030"، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه .

// انتهى //

12:15ت م

0039



‏‎عرعر 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس‏‎ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العھد، نائب رئيس مجلس الوزراء, رئيس مجلس إدارة الھيئة الملكية لمحافظة العلا "رؤية العلا" للإعلان عن خطتھا الرامية إلى تطوير العلا لتحويلھا إلى وجھة عالمية للتراث كخطوة طموحة نحو حماية التراث الطبيعي للمنطقة ولتمكين الزوار المحليين والدوليين من التعرف على ثراء إرثھا الثقافي والتاريخي والطبيعي، وعلى الحضارات العربية والقيم المحلية .وبين سموه أن الرؤية تستهدف تطوير العلا كوجھة فريدة، من خلال ماضيھا الذي يمثل تاريخاً حقيقياً للتبادل الثقافي والتجاري بين الحضارات المختلفة لتحويلھا إلى وجھة عالمية للتراث، مشيداً بإطلاق الھيئة لمحمية شرعان الطبيعية، التي تسھم بحماية المناطق ذات القيمة البيئية الاستثنائية، وتعمل على استعادة التوازن الطبيعي في المنطقة بين الكائنات الحية والبيئة الصحراوية .وأشار سموه إلى أن تدشين سمو ولي العھد لـ"رؤية العلا" يأتي انعكاسًا لجهود سموه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في إحداث تنمية متوازنة ومؤثرة وقائمة على استثمار الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة.وثمّن سموه عالياً الدعم والاهتمام اللتين تحظى بهما منطقة العلا من سمو ولي العهد لتحويلھا إلى وجھة عالمية للتراث، وھو ما يمثل أحد أھداف رؤية المملكة 2030"، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه .// انتهى //12:15ت م0039

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