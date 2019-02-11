السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل مدير جمعية الثقافة بالمنطقة المعيًن حديثاً



سكاكا 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، خالد بن عبدالرحمن العيسى ، ‏بمناسبة تعيينه مديراً لفرع الجمعية العربية

‏وفي بداية اللقاء هنأ سموه العيسى بتعيينه مديراً للجمعية, متطلعاً لمزيد من البرامج الهادفة واستقطاب المواهب الشابة .

واطلع سموه على البرامج والأنشطة التي تم اعتمادها في خطة العام الحالي في المنطقة ومحافظاتها , متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

من جهته أعرب العيسى, عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه للجمعية وأنشطتها.

//انتهى//

12:01ت م

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سكاكا 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، خالد بن عبدالرحمن العيسى ، ‏بمناسبة تعيينه مديراً لفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف.‏وفي بداية اللقاء هنأ سموه العيسى بتعيينه مديراً للجمعية, متطلعاً لمزيد من البرامج الهادفة واستقطاب المواهب الشابة .واطلع سموه على البرامج والأنشطة التي تم اعتمادها في خطة العام الحالي في المنطقة ومحافظاتها , متمنيا للجميع التوفيق والسداد.من جهته أعرب العيسى, عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه للجمعية وأنشطتها.//انتهى//12:01ت م0035

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