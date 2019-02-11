السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم و جنين



بيت لحم - جنين 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم وجنين.

وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين ،من مدينة جنين ومخيمها ، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، من محافظة بيت لحم ، بينهم الأسير المحرر إبراهيم هاني صومان ، من وسط مدينة بيت لحم، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

// انتهى //

11:57ت م

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بيت لحم - جنين 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين من محافظتي بيت لحم وجنين.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين ،من مدينة جنين ومخيمها ، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، من محافظة بيت لحم ، بينهم الأسير المحرر إبراهيم هاني صومان ، من وسط مدينة بيت لحم، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.// انتهى //11:57ت م0034

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