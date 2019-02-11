شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الإطاحة بالمتهمين بالسطو المسلح في الخبر والان نبدء بالتفاصيل
تعود تفاصيل الجريمة إلى اقتحام اللصين المنزل في وضح النهار أول أمس، وسرقة عدد من المجوهرات والأموال ولاذا بالفرار.
وعلمت "اليوم" أن شرطة الخبر قامت بتشكيل فرق من البحث والتحري حيث تم حصر المشتبه بهم وتحديد هوية الجناة وموقعهم، وتمت محاصرتهم والقبض عليهم واستعادة المسروقات في أقل من 24 ساعة من عملية السرقة.
وتقوم شرطة الخبر بالإجراءات اللازمة لحين إحالتهم للنيابة العامة تمهيدا لاستكمال التحقيق.
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