شكرا لقرائتكم خبر عن «تخصصي الدمام» يدعم رفع كفاءة التمريض والان نبدء بالتفاصيل

نظم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أمس، ممثلاً بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية, اللقاء الأول بعنوان " صوت التمريض لسلامة المرضى " ، بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويستهدف الطلبة والطالبات المختصين في مجال التمريض، بهدف رفع جودة الخدمة المقدمة للمرضى وتعزيز التواصل بين المريض والممرض، وذلك في مقر برنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بالدمام .

من جهته أكد رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بالمنطقة الشرقية عصام المهيدب أهمية مهنة التمريض ودورها في سلامة المريض؛ لأنهم خط السلامة الأول وقادته في المنشآت الصحية، فالممرضين والممرضات هم قلب الرعاية الصحية والرعاية هي جوهر التمريض، مبيناً أن هذا الملتقى هو استكمال لخطط التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لتنمية الكوادر البشرية، وسعيٌ لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته أوضح المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور منصور توفيق أن الهدف الأسمى هو دعم المريض والمواطن لمهنة التمريض التي تعد الركيزة الأساسية في دفع عجلة التحول والتطور الصحي، مشيراً إلى حضور نخبة من المتحدثين لتشجيع هذه الكوكبة من طالبات وطلاب التمريض لمهنتهم النبيلة التي يفخر بها الجميع.