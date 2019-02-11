شكرا لقرائتكم خبر عن «تخصصي الدمام» يدعم رفع كفاءة التمريض والان نبدء بالتفاصيل
من جهته أكد رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بالمنطقة الشرقية عصام المهيدب أهمية مهنة التمريض ودورها في سلامة المريض؛ لأنهم خط السلامة الأول وقادته في المنشآت الصحية، فالممرضين والممرضات هم قلب الرعاية الصحية والرعاية هي جوهر التمريض، مبيناً أن هذا الملتقى هو استكمال لخطط التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لتنمية الكوادر البشرية، وسعيٌ لتحقيق رؤية المملكة 2030.
من جهته أوضح المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور منصور توفيق أن الهدف الأسمى هو دعم المريض والمواطن لمهنة التمريض التي تعد الركيزة الأساسية في دفع عجلة التحول والتطور الصحي، مشيراً إلى حضور نخبة من المتحدثين لتشجيع هذه الكوكبة من طالبات وطلاب التمريض لمهنتهم النبيلة التي يفخر بها الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر «تخصصي الدمام» يدعم رفع كفاءة التمريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.