شكرا لقرائتكم إدراج مدارس جديدة وتمديد إدخال رغبات حركة النقل الداخلي بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الطائف

وجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، في تعميم اليوم الاثنين، بتمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

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وأضاف، وفقا للتعميم، أن ذلك يبدأ اعتبارا من اليوم الإثنين 1440/6/6 إلى نهاية دوام يوم الأحد 1440/6/12 وذلك عبر نظام نور.

وتم إدراج المدارس التالية في نظام نور ضمن رغبات النقل الداخلي، وهي: مدرسة أبي الحسن الندوي المتوسطة الملحقة بمدرسة وج الابتدائية للبنين، وبرنامج العوق البصري مع ابتدائية العدل للبنات، وبرنامج العوق البصري مع ابتدائية العطيف للبنات.

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