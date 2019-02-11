شكرا لقرائتكم 600 مشارك في فعالية الهايكنج الأول بمحافظة قلوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

عقد محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي، اجتماعاً باللجان التنفيذية للهايكنج الأول بمشاركة أكثر من 600 مشارك من مختلف محافظات ومناطق المملكة.

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وأوضح العويدي في بداية الاجتماع أن الفعالية التي ستقام يوم السبت القادم بالمحافظة تأتي ضمن فعاليات مهرجان الباحة الربيعي الذي يحظى بدعم وأهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة, الذي أكد على أن تكون الفعاليات والبرامج تستهدف شرائح المجتمع كافة.

عقب ذلك استعرض المشرف التنفيذي للجان الهايكنج محمد بن علي جبرتي جهود اللجان والاستعدادات المنفذة, لافتاً إلى أن المشاركين من مختلف المناطق والمحافظات من خلال العديد من الأندية والفرق للمشاه, حيث مُسِح المسار عدة مرات ووزِّعت اللوحات الإرشادية على طول امتداده, بالإضافة إلى تحديد نقاط الانطلاق ونقاط الخدمات المساندة والاستقبال للمشاركين والضيافة والاستراحة والبرامج المعدة لهم.

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